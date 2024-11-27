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لبنان

سرق مبلغاً من المال من مديره.. وحاول الفرار إلى سوريا

Lebanon 24
27-11-2024 | 08:10
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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

بتاريخ 16-11-2024، ادّعى المدعو (ع. ش. من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني) مدير أحد المحال المعد لبيع الألبسة في محلة النبعة ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /7065/ دولارًا أميركيًّا و/40،000،000/ ليرة لبنانية من داخل المحل.
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بنتيجة المتابعة الفورية التي قامت بها قطعات قوى الأمن الداخلي، تبيّن أن المشتبه به بعملية السرقة والذي توارى عن الأنظار بعد حصول السرقة هو العامل في المحل المدعو:
- ا. ح. (من مواليد عام ۱۹۸۷، سوري الجنسية)

ومن خلال الاستقصاءات والتحرّيّات التي قامت بها شعبة المعلومات، توافرت معطيات حول قيام الأخير بالتحضير للفرار خارج الأراضي اللبنانية إلى سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية في منطقة الشمال.

بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت احدى دوريات الشعبة من رصد المذكور في محلة وادي خالد وتوقيفه قبل مغادرة الأراضي اللبنانية، وضُبِطَ بحوزته مبلغ مالي قدره /5385/ دولارًا أميركيًّا و/1،830،000/ ليرة لبنانية و/4000/ ليرة سورية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة سرقة المبلغ المضبوط بحوزته من محل الألبسة الذي يعمل فيه في محلة النبعة.
تم تسليم المبلغ المضبوط لصاحب المحل، وأجري المقتضى القانوني بحق (ا. ح.) وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء المختص. 
 
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