بنسبة 50 %.. إسرائيل تتهيأ لفرضية عودة الحرب مع "حزب الله"

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كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن السبب الذي منع حكومة بنيامين نتنياهو دعوة النازحين من شمال إسرائيل للعودة إلى بيوتهم، هو وجود مخاوف كبيرة من احتمال استئناف الحرب ضد حزب الله.ونقلت الصحيفة تقديرات لمسؤولين أمنيين لم تسمهم، أن "فرص استئناف الحرب ضد حزب الله في لبنان تبلغ نحو 50%".وأكد التقرير أن "هذا أحد الأسباب التي منعت الحكومة من دعوة عشرات الآلاف من النازحين من سكان الشمال للعودة إلى منازلهم".وقال ضابط في الجيش الإسرائيلي للصحيفة: "كلما كانت القواعد واضحة منذ البداية، كلما كانت صامدة بشكل أفضل في وقت لاحق" وفق تعبيره.وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس من "حرب شديدة" في لبنان إذا انتهك "حزب الله" اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه الأربعاء، وسط تبادل اتهامات بخرقه. (ارم نيوز)