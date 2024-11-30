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لبنان

اسلحة داخل احد المساجد.. هذا ما زعم الجيش الاسرائيلي العثور عليه في الجنوب

Lebanon 24
30-11-2024 | 03:33
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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، العثور على وسائل قتالية لحزب الله داخل مسجد جنوب لبنان.
ونشر ادرعي عبر حسابه على موقع اكس صوراً لهذه الاسلحة قال انه تم العثور عليها "خلال أعمال تمشيط قامت بها قوات جيش الدفاع في منطقة جنوب".
 
 
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