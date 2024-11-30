اسلحة داخل احد المساجد.. هذا ما زعم الجيش الاسرائيلي العثور عليه في الجنوب

#صور خلال أعمال تمشيط قامت بها قوات جيش الدفاع في منطقة #جنوب_لبنان على مدار الساعات الماضية كشفت القوات ىسائل قتالية داخل مسجد استخدمه عناصر حزب الله حيث قامت القوات بمصادرتها.
🔸كما عملت القوات لابعاد مشتبه فيهم من منطقة جنوب لبنان.
🔸جيش الدفاع منتشر في منطقة جنوب لبنان… pic.twitter.com/LznsnJJOip
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2024
#صور خلال أعمال تمشيط قامت بها قوات جيش الدفاع في منطقة #جنوب_لبنان على مدار الساعات الماضية كشفت القوات ىسائل قتالية داخل مسجد استخدمه عناصر حزب الله حيث قامت القوات بمصادرتها.
🔸كما عملت القوات لابعاد مشتبه فيهم من منطقة جنوب لبنان.
🔸جيش الدفاع منتشر في منطقة جنوب لبنان… pic.twitter.com/LznsnJJOip