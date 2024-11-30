اسلحة داخل احد المساجد.. هذا ما زعم الجيش الاسرائيلي العثور عليه في الجنوب

#صور خلال أعمال تمشيط قامت بها قوات جيش الدفاع في منطقة #جنوب_لبنان على مدار الساعات الماضية كشفت القوات ىسائل قتالية داخل مسجد استخدمه عناصر حزب الله حيث قامت القوات بمصادرتها.



🔸كما عملت القوات لابعاد مشتبه فيهم من منطقة جنوب لبنان.



🔸جيش الدفاع منتشر في منطقة جنوب لبنان… pic.twitter.com/LznsnJJOip — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2024 Advertisement

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، العثور على وسائل قتالية لحزب الله داخل مسجد جنوب لبنان.ونشر ادرعي عبر حسابه على موقع اكس صوراً لهذه الاسلحة قال انه تم العثور عليها "خلال أعمال تمشيط قامت بها قوات جيش الدفاع في منطقة جنوب".