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لبنان

الجيش يوقف مطلوباً في القبة

Lebanon 24
01-12-2024 | 10:49
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ع.ا.ل" في محلة شارع الجديد في القبة طرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
 
 
ووفقاً للمعلومات، جرى اقتياد "ع ا ل" الى التحقيق.
يذكر ان الموقوف بحقه مذكرة توقيف اطلاق نار في وقت سابق.
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