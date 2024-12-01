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لبنان
الجيش يوقف مطلوباً في القبة
Lebanon 24
01-12-2024
|
10:49
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ع.ا.ل" في محلة شارع الجديد في القبة طرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
ووفقاً للمعلومات، جرى اقتياد "ع ا ل" الى التحقيق.
يذكر ان الموقوف بحقه مذكرة توقيف اطلاق نار في وقت سابق.
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