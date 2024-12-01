الجيش يوقف مطلوباً في القبة

اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ع.ا.ل" في محلة شارع الجديد في القبة طرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

ووفقاً للمعلومات، جرى اقتياد "ع ا ل" الى التحقيق.

يذكر ان الموقوف بحقه مذكرة توقيف اطلاق نار في وقت سابق.