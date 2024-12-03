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لبنان

سليمان فرنجيه استقبل سفيرة السويد الجديدة

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:11
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استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي سفيرة السويد الجديدة جيسيكا سفاردستروم في زيارة تعارف، بعد تسلمها مهامها في لبنان.
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