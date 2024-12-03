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لبنان

بشأن الاستحقاق الرئاسي... هذا ما أعلنه "لبنان القوي"

Lebanon 24
03-12-2024 | 11:58
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عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش التطورات المتصلة بوقف اطلاق النار وبالاستحقاق الرئاسي وقرر تجديد تحركه في هذا الاتجاه.

 
 
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