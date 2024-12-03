بشأن الاستحقاق الرئاسي... هذا ما أعلنه "لبنان القوي"

عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش التطورات المتصلة بوقف اطلاق النار وبالاستحقاق الرئاسي وقرر تجديد تحركه في هذا الاتجاه.





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