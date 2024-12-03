الجيش يعزز الأمن ليلاً في طرابلس

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نفذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية مكثفة في مدينة طرابلس ليلاً، حيث انتشرت العناصر العسكرية في الشوارع والمستديرات الرئيسية، حسب مندوبة "لبنان24".وتضمنت العملية نصب حواجز ثابتة ومتنقلة، التدقيق في الهويات، وتفتيش المركبات. وتهدف هذه التدابير إلى توقيف المطلوبين والمخلين بالأمن، وضمان استقرار المدينة وحماية سكانها.