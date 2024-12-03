Advertisement

لبنان

الجيش يعزز الأمن ليلاً في طرابلس

Lebanon 24
03-12-2024 | 12:32
A-
A+
Doc-P-1287473-638688513443516810.jpg
Doc-P-1287473-638688513443516810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية مكثفة في مدينة طرابلس ليلاً، حيث انتشرت العناصر العسكرية في الشوارع والمستديرات الرئيسية، حسب مندوبة "لبنان24".

وتضمنت العملية نصب حواجز ثابتة ومتنقلة، التدقيق في الهويات، وتفتيش المركبات. وتهدف هذه التدابير إلى توقيف المطلوبين والمخلين بالأمن، وضمان استقرار المدينة وحماية سكانها.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2024-12-03
16:19 | 2024-12-03
15:48 | 2024-12-03
15:43 | 2024-12-03
15:32 | 2024-12-03
15:00 | 2024-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24