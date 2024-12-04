تغيّب في اللحظة الاخيرة… وبلا اعتذار

كان لافتاً غياب احد النواب السنّة في اللحظة الاخيرة، ومن دون اعتذار، عن الاجتماع الاستثنائي الذي دعت اليه "القوات اللبنانية" في معراب، حيث نُقل عنه تراجعه عن الحضور من دون ذكر الأسباب.

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