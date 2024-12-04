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لبنان

تغيّب في اللحظة الاخيرة… وبلا اعتذار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-12-2024 | 03:15
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كان لافتاً غياب احد النواب السنّة في اللحظة الاخيرة، ومن دون اعتذار، عن الاجتماع الاستثنائي الذي دعت اليه "القوات اللبنانية" في معراب، حيث نُقل عنه تراجعه عن الحضور من دون ذكر الأسباب.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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