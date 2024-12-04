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لبنان

الابيض قدم حصيلة محدثة شبه نهائية للعدوان الاسرائيلي.. كم بلغت؟

Lebanon 24
04-12-2024 | 06:19
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قدم  وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي في الوزارة، حصيلة محدثة شبه نهائية لعدد الشهداء والجرحى قبل فترة توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان وبعدها، وقال:"حتى الآن سجلنا 4047 شهيدا و16638 جريحا"، مشيرا الى أن غالبية  الشهداء سقطوا بعد 15 أيلول".
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أضاف: "لكن نعتبر ان الأرقام الحقيقية ربما ستكون أعلى لأن ثمة شهداء سقطوا ولم نعرف بهم". (الوكالة الوطنية)
 
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