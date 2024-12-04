في جنوب لبنان... هذا ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع إنفجارات في حيّ كركزان عند أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية، وفي محيط مستعمرة المنارة.

وأشارت إلى أنّ العدوّ الإسرائيليّ يقوم أيضاً بعمليّة تمشيط عبر إطلاق النار بشكل كثيف داخل ميس الجبل.