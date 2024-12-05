الجيش الإسرائيلي يعطل عمل الدفاع المدني في الجنوب.. هذا ما فعله بالقرب منهم

تعرضت فرق الدفاع المدني اللبناني في الناقورة لقصف إسرائيلي، خلال عملها على رفع الانقاض والبحث عن شهداء، كما اقدمت قوات العدو على تفجير درون مفخخة بالقرب منهم، مما دفعهم الى الإنسحاب. (الوكالة الوطنية)

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