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لبنان

بعد خروجه عن الخدمة.. مستشفى مرجعيون الحكومي اعلن البدء باستقبال المرضى

Lebanon 24
05-12-2024 | 08:11
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اعلن مستشفى مرجعيون الحكومي في بيان" البدء باستقبال المرضى اعتبارا من اليوم الخميس الواقع في  5/12/2024".
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