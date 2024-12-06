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لبنان
إطلاق صاروخ إسرائيلي على عيترون.. وآليات تتحرك داخل البلدة
Lebanon 24
06-12-2024
|
01:32
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أفادت الوكالة الوطنية أنّه منذ الثامنة صباحا، تم رصد تحرك لافت لآليات ودبابات جيش العدو داخل بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، كما وأطلق جيش العدو قرابة الثامنة صباحا، في انتهاك متواصل لاتفاق وقف اطلاق النار، صاروخا على البلدة.
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وكانت البلدة تعرضت ليلا، لعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، نفذها جنود جيش العدو.
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