غارة جديدة.. إسرائيل تقصف منزلاً في جنوب لبنان!

استهدف الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، منزلاً في بلدة بيت ليف - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أن القصف أسفر عن سقوط عددٍ من الإصابات في صفوف المدنيين.