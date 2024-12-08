اشكال في منطقة بشارة الخوري.. اليكم ما جرى (فيديو)

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وقع إشكال كبير في منطقة بشارة الخوري بين مجموعة من الاشخاص ومواطنين من اهالي الخندق الغميق، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وفي التفاصيل، ان اشكالاً وقع في منطقة بشارة الخوري اثناء مسيرة سيارة كانت تجوب المنطقة حاملة اعلام الثورة السورية وبدأت بتوجيه الشتائم للامين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله ما ادى الى استنفار لدى اهالي الخندق الغميق تطور الى اشكال بين الطرفين.