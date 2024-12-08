Advertisement

لبنان

اشكال في منطقة بشارة الخوري.. اليكم ما جرى (فيديو)

Lebanon 24
08-12-2024 | 14:33
A-
A+
Doc-P-1289937-638692905848049909.jpg
Doc-P-1289937-638692905848049909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال كبير في منطقة بشارة الخوري بين مجموعة من الاشخاص ومواطنين من اهالي الخندق الغميق، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وفي التفاصيل، ان اشكالاً وقع في منطقة بشارة الخوري اثناء مسيرة سيارة كانت تجوب المنطقة حاملة اعلام الثورة السورية وبدأت بتوجيه الشتائم للامين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله ما ادى الى استنفار لدى اهالي الخندق الغميق تطور الى اشكال بين الطرفين.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:47 | 2024-12-08
15:09 | 2024-12-08
14:54 | 2024-12-08
14:50 | 2024-12-08
14:48 | 2024-12-08
14:09 | 2024-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24