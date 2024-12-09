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لبنان

اسعار خيالية.. تجارة تزدهر بعد الحرب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2024 | 02:45
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مع زيادة الطلب على الزجاج من قبل الأشخاص الذين اقتصرت الأضرار في منازلهم جراء غارات العدو الاسرائيلي على تحطم الزجاج، قام التجار برفع الأسعار بشكل كبير من 5دولار أميركي للمتر الواحد إلى 35 دولارا .وعلم أيضا أن بعض التجار يعمدون إلى بيع متر الزجاج ب100 دولار.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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