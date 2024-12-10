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لبنان

المغتربون السوريون الى لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-12-2024 | 01:45
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أكدت مصادر مطلعة ان عددا كبيرا من السوريين المغتربين في الدول الاوروبية يصلون الى بيروت عبر مطار رفيق الحريري الدولي من اجل الانتقال الى الداخل السوري عن طريق البر.
وقالت المصادر ان الطريق الاسهل لهؤلاء هو من لبنان لذلك فإن المرحلة المقبلة ستشهد وصول وفود وافراد من الجاليات السورية حول العالم الى بيروت للانتقال مؤقتا او دائما الى سوريا.
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وتشير المصادر إلى أنه في المقابل هناك حركة عودة وان كانت محدودة للنازحين السوريين في لبنان مقابل حركة نزوج جديدة لابناء بعض الاقليات الذين يصلون الى لبنان هربا من سوريا.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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