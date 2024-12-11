لغاية الـ12 ظهراً.. الجيش يفجّر ذخائر غير منفجرة في القليلة- صور

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 11 / 12 / 2024، ما بين الساعة 8.30 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل تفجير القليلة – صور".

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