بيان للجيش عن الإنتشار في بلدة الخيام... ودعوة إلى المواطنين (فيديو)

تمركُز وحدات الجيش حول بلدة الخيام
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
تمركزت وحدات الجيش في خمسة مواقع حول بلدة الخيام - مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو… pic.twitter.com/1Q0tL85A3J
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 11, 2024
تمركُز وحدات الجيش حول بلدة الخيام
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
تمركزت وحدات الجيش في خمسة مواقع حول بلدة الخيام - مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو… pic.twitter.com/1Q0tL85A3J