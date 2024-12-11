بيان للجيش عن الإنتشار في بلدة الخيام... ودعوة إلى المواطنين (فيديو)

‏صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



‏تمركزت وحدات الجيش في خمسة مواقع حول بلدة الخيام - مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية. وسوف يُستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.

‏لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.

تمركُز وحدات الجيش حول بلدة الخيام



صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



تمركزت وحدات الجيش في خمسة مواقع حول بلدة الخيام - مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو… pic.twitter.com/1Q0tL85A3J — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 11, 2024 Advertisement