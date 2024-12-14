تفجير ذخائر في جرد رأس بعلبك.. هذا ما أعلنه الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 14 / 12 / 2024، ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد رأس بعلبك".

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