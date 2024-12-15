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كرّمت الوزيرة والنائبة السابقة بهية الحريري متطوعي مؤسسة الحريري وتيار "المستقبل" الذين شاركوا في اغاثة النازحين في صيدا طوال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك بحفل غداء أقامته في دارة مجدليون.وخلال الحفل، قالت الحريري: "أردنا اليوم أن نلتقي لنقول لشابات وشباب صيدا والجوار شكراً على كلّ ما أبديتموه من تجذّر في الأرض والإرث وقيم الآباء والأجداد، من حسن التّعاون والتّكامل والأبواب المفتوحة لكلّ أهلنا في الجوار، الذين نتشارك معهم تحدّيات الصّمود والإيمان بلبنان الوطن الواحد السّيد الحر المستقل والنهائي لجميع أبنائه، وإنكم من خلال ما واجهتموه في الأشهر الماضية وأنتم تقومون بواجبكم الوطني في التّعاون مع محافظة الجنوب وبلدية صيدا وكلّ الهيئات الأهلية والمدنية، انما قدمتم نموذجاً في التّجدّد الدّائم والمميّز لأجيال صيدا والجوار، وإنّنا نعتزّ بكم وبإرادتكم الصّلبة".وأضافت: "وإنّنا نتطلّع إلى مستقبلٍ تجسّدون فيه هذه الإرادة الصّلبة في كافة مجالات التّقدّم والنّهوض، وإنّ ما بدأتموه في صيدا من نموذج حديث ومتطوّر لإدارة المرحلة لجهة دقة البيانات وحسن المتابعة، ساهم في أن تكون صيدا والجوار نموذجاً وطنياً مميّزاً. وهنا لا بدّ لي أن أحيّي الجهود الكبيرة التي قام بها سعادة محافظ الجنوب الصديق الأستاذ منصور ضو ومحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك ورئيس بلدية صيدا الصديق الدكتور حازم بديع وكلّ أعضاء المجلس البلدي، وإنّني بالإضافة الى تقديري لنجاحكم وجهودكم، أودّ أن أحيّي زملاءكم الذين انتقلوا إلى بيروت لمهمة وطنية مميزة على ذات الأسس والقواعد والمنهجية التي اعتمدتموها".وختمت الحريري: "وإنّ هذا اللقاء العائلي ليس سوى بداية طريق لتحويل قصة نجاحكم إلى نموذج يحتذى به ونعتزّ بتقديمه إلى كلّ الهيئات والقطاعات . وإنّني أدعوكم إلى تحويل هذه التجربة إلى تقرير حديث وموثّق مع زملائكم في بيروت ليصار إلى تقديمها لكافة أهالي صيدا والمنطقة، وإننّي اليوم وأنا أنظر في عيونكم أشعر بالكثير من الأمل والرجاء والإطمئنان على مستقبل لبنان".