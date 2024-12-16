Advertisement

لبنان

عبدالله تقدم باقتراح قانون لتعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية

Lebanon 24
16-12-2024 | 06:05
A-
A+
Doc-P-1293393-638699513389423942.jpg
Doc-P-1293393-638699513389423942.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
 
للاطلاع على القانون اضغط هنا
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب بلال عبدالله من مجلس النواب: باسم لجنة الصحة النيابية نقول لجميع المعنيين بحقوق الإنسان "خسئوا عندما يقولون إنّ مستشفى الساحل هو مركز عسكري"
lebanon 24
16/12/2024 17:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": وزير الخارجية عبدالله بوحبيب يجتمع مع نظيره اليوناني في السرايا الحكومي فيما يُعقد لقاء آخر بين قائد الجيش جوزاف عون وقائد الجيش اليوناني
lebanon 24
16/12/2024 17:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك الأردني عبدالله الثاني يتوجه الى مصر
lebanon 24
16/12/2024 17:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية المغربي تطورات الأوضاع في سوريا
lebanon 24
16/12/2024 17:48:16 Lebanon 24 Lebanon 24

بلال

عبدالله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2024-12-16
07:00 | 2024-12-16
10:41 | 2024-12-16
10:22 | 2024-12-16
10:12 | 2024-12-16
10:12 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24