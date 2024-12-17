Advertisement

لبنان

الراعي يلتقي نعمة افرام

Lebanon 24
17-12-2024 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1293899-638700356021263264.png
Doc-P-1293899-638700356021263264.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء في الصرح البطريركي في بكركي المرشح لرئاسة الجمهورية النائب نعمة افرام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي يلتقي امين سر دولة الفاتيكان بييترو بارولين
lebanon 24
17/12/2024 13:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: وفد فرنسي يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير
lebanon 24
17/12/2024 13:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
افرام: لا "فيتو" على إسمي خارجيا
lebanon 24
17/12/2024 13:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
افرام: لا "فيتو" على إسمي من الخارج ونشكر مساعدة اللجنة الخماسية على جهودها
lebanon 24
17/12/2024 13:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الراعي

يلتقي

افرام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:45 | 2024-12-17
06:00 | 2024-12-17
05:50 | 2024-12-17
05:48 | 2024-12-17
05:48 | 2024-12-17
05:19 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24