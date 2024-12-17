جلسة لمجلس الوزراء في السرايا.. قرارات بشأن إعادة الإعمار والنازحين

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كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.في ختام الجلسة تحدث وزير الاعلام زياد مكاري فقال: استهل دولة الرئيس الجلسة بكلمة قال فيها : لقد كان لعقد الحكومة جلسة في مدينة صور وقعُها الايجابي محليا ودوليا لانها أعطت ثقة بجدية الاجراءات التي يقوم بها الجيش، خاصة مع بداية انتشاره والانسحاب الاسرائيلي ولو البطيء من الاراضي اللبنانية. وفي الوقت ذاته فاننا نكرر لفت نظر لجنة المراقبة والسفراء الذين نجتمع معهم الى وجوب وقف الخروقات الاسرائيلية غير المقبولة، لان الاجراءات المتخذة هدفها تأمين استقرار طويل الامد في جنوب لبنان.وغدا سيعقد اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في كل هذه المواضيع ووضع حد للخروقات.كما نؤكد دائما وجوب التطبيق الكامل لمضامين القرار 1701 برعاية لجنة المراقبة والدول التي ضمنت تنفيذ هذه الاجراءات استنادا الى التطبيق الكامل للقرار 1701 بكل بنوده.اضاف دولته: لبنان على الدوام محط اهتمام عربي ودولي وقد لمست الكثير من التضامن مع لبنان من رئيس وزراء أسبانيا وشكرته على مشاركة بلاده في قوات اليونيفيل ووضع لبنان على اولويات برنامج المساعدات التي تقدمها اسبانيا.وخلال اجتماعي معها في روما، عبرت رئيسة وزراء إيطاليا عن دعمها للبنان ونيتها الدعوة الى عقد مؤتمر قريب للدول المعنية دعما للجيش.وفي اجتماعي مع قداسة البابا تمنى التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن والحفاظ على دور لبنان ورسالته الجامعة، وهذا الامر اكده ايضا امين سر دولة الفاتيكان في اجتماعي معه. وفي روما ايضا عقدت اجتماعا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ووضعني في صورة الوضع في الضفة الغربية وغزة، وهو مطمئن الى امكان التوصل الى وقف لاطلاق النار واستقرار الوضع.وقال دولته: بالامس استقبلت رئيس وزراء اليونان وزيارته مهمة ولها رمزيتها لكون اليونان مشاركة في القوات الدولية. وقد ابدى استعداده الكامل لتقديم المزيد من المساعدات ودعم الجيش وفق سلسلة ستأتي تباعا خارج المساعدات المقررة في مؤتمرات سابقة.وتابع دولته: نحن نقدّر تحديد رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري التاسع من الشهر المقبل موعداً لإنتخاب رئيس للجمهورية ، وهذا الامر نؤكد عليه في كل جلسة لمجلس الوزراء، آملين ان يتم اكتمال عقد المؤسسات الدستورية والبدء بعملية إنقاذ جماعية لكل الأوضاع التي طالما يعاني منها البلد .اضاف دولته: البعض يلوم الحكومة، ويحمّلها وزر كل الموروثات واثقالها. ردُّنا الايجابي على كل هذه السلبيات هو ان الحكومة ، بالوزراء الذين يجتمعون ويتحملون مسؤولياتهم ، انما يقومون بواجبهم الوطني ولا يتهربون من مواجهة الأمور والتحديات ، بل نسعى معاً لإيجاد الحلول وتوفير الفرص التي تتطلبها دقة الظرف وموجبات المرحلة.اليوم صباحا كنا في المطار، بمعية وزير الاشغال العامة والنقل الاستاذ علي حمية ووزير السياحة وليد نصار ووزير المال يوسف خليل، في حفل تكريمي لشركة طيران الشرق الاوسط. وفي الحفل كانت هناك اشادة كبيرة بالحكومة وبمعالي وزير النقل على كل جهده وشجاعته خلال الفترة العصيبة واصراره على استمرار العمل في مطار بيروت.وقال دولته: لا بد لي من توجيه تحية تقدير وامتنان لمعالي الوزير علي حمية، على جهده الكبير وشجاعته واصراره على ابقاء المطار عاملا بكل اجهزة الطيران المدني، متحديا الخطر والصعوبات.وفي كل اجتماعات مجلس الوزراء والاجتماعات التي عقدناها كان صوتا صارخا في المطالبة بحماية المطار وابقائه يعمل رغم الحرب المندلعة في محيطه واحيانا وسط النيران التي لامست ارضه.ولك منا معالي الوزير كل تقدير واحترام انت وجميع العاملين في المديرية العامة للطيران المدني.وزير السياحة يكمل أيضا مشواره ويسعى لنقل الصورة المميزة عن لبنان اينما حل، ومن يتابعنا من الخارج من المؤكد انه يسال عن سر استمرارنا رغم الظروف الصعبة.كذلك اوجه التحية لمعالي وزير البيئة على الجهد الذي قام به خلال موجة النزوح وقد كان اداء لجنة الطوارئ الوزارية والآلية التي اعتمدة لتوزيع المساعدات محط تقدير من الجميع ولا سيما الجهات المانحة والمنظمات. حاليا نشهد هجرة جديدة من سوريا الى البقاع وقد اعطيت توجيهاتي لتكثيف المساعدات الغذائية لهم.اضاف دولته: بالنسبة للتطورات السياسية في سوريا ،نتمنى للشعب السوري كل التوفيق والخير بما يتوافق مع خيارات الشعب ويضمن حسن العلاقة مع لبنان. وما نطلبه هو الاحترام المتبادل بين الدولتين واحترام حسن الجوار.وقال: ان الحكومة ترعى بإهتمام قضية المخفيين قسرا او المسجونين في سوريا ، ولن نتأخر بتقديم كل جهد ومساعدة في هذه القضية الإنسانية والوطنية آملين التوصل إلى ما يضع حدا لهذه المعاناة القاسية .وبالأمس عقدت اجتماعا مع الوزير بسام المولوي والوزير هنري خوري، وابلغاني ان كل المعطيات موجودة لديهم بشان هذا الملف وهم يسعون مع السلطات السورية لكشف كل الملابسات والتاكد ما اذا كان في السجون السورية مَن هو موجود على اللوائح اللبنانية. وقد طلبت ايضا تكليف لجنة مصغرة الكشف على السجون للتأكد من احترام حقوق الانسان ووضعية السجون. كما طلبت من وزير العدل الاسراع في ملف المحاكمات والقيام بالاخلاءات وفق الاصول على امل ان ينظر المجلس النيابي قريبا بالاقتراحات المقدمة للعفو العام.وختم دولته: مع الاخذ بالاعتبار ما اصاب وطننا من خسائر بالأرواح ، واحترامنا لدم الشهداء والضحايا اتقدم من اللبنانيين بخالص التمنيات بعيدي الميلاد وراس السنة وان تحمل السنة الجديدة الامن والسلام للبلد والسعادة لكل لبناني.اسئلة واجوبةواشار وزير الاعلام ردا على سؤال الى ان "هيئة تحرير الشام" اجتمعت مع الامن العام اللبناني للبحث في الاجراءات المطلوبة .واشار الى ان اللجنة الخماسية الامنية ستتولى معالجة الخروق الاسرائيلية.وعن ملف المفقودين اللبنانيين والمخطوفين في السجون السورية قال: المعطيات التي وردت حتى الان غير مشجعة. وبطبيعة الحال هناك لجنتان لبنانيتان تتوليان متابعة هذا الملف.وقال الوزير علي حمية: بالنسبة الى البند المتعلق بمسح الاضرار ورفع الانقاض لاعادة الاعمار، وبعد التنسيق بين المكتب الاستشاري" خطيب وعلمي" واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية ومجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة، بالنسبة لدفتر الشروط وموافقة هيئة الشراء العام، تم عرض دفتري الشروط بموجب اتفاق رضائي واتفاق بموجب مناقصات عمومية على مجلس الوزراء وتم اتخاذ قرار بالموافقة على دفتري الشروط .كما تم تحويل اعتمادات الى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، ومجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة ، وهي 900 مليار ليرة لمجلس الجنوب و900 مليار ليرة لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية و500 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة. وغدا صباحا تكون لديهم دفاتر الشروط بموجب الاعتمادات المتوافرة ويبدأ التلزيم لرفع الانقاض في مختلف المناطق التي نعرضت للعدوان الاسرائيلي، كما ستبدأ عملية مسح الاضرار . وفي هذا السياق فاننا نؤكد الالنزام بالارشادات والمعايير البيئية. وقد وصلنا من وزارة البيئة لائحة بمقالع وكسارات في المشاعات وفي القطاع الخاص مبنية على مسح قام به الجيش منذ فترة ، وعلى هذا الاساس تم اقفال بعض المقالع والكسارات، وهناك حاجة لترميمها.هذه المواقع سوف تقوم الجهات الثلاث التي ستتولى عملية التلزيم، وبموجب العقد نفسه، بتحديد مكان الردم بالتنسيق مع وزارة البيئة لاختيار موقع من هذه المواقع للردم. اما عملية الفرز فقرر مجلس الوزراء وجوب ان تتم كلها باشراف وزارة البيئة.اضاف ردا على سؤال قال: في موضوع ردميات الضاحية الجنوبية لبيروت فاننا لسنا من انصار القاء الردم في البحر ، وبموجب قرار مجلس الوزراء هناك مشروع لتوسعة المطمر وفق المعايير البيئية والعالمية ، ونحن سنعمل على توسعة مطمر الكوستابرافا، والهدف الاساس السرعة في الانجاز ورفع الانقاض.