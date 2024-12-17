في جلسة مجلس الوزراء.. قرارات بشأن إعادة الإعمار ومراكز الإيواء





وأشار حمية إلى أن وزارة البيئة قد قدمت لائحة بمواقع مقالع وكسارات، استناداً إلى مسح أجراه الجيش اللبناني، لتحديد مواقع الردم واختيار الأنسب منها.

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وفي سياق متصل، أوضح حمية أنه تم تكليف لجنة الطوارئ الحكومية بتوسيع نطاق عملها لدعم اللاجئين، مؤكداً أن وزارة الطاقة ستقوم بإرسال كميات من المازوت إلى مراكز الإيواء لتلبية احتياجاتها. أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ قرار بالموافقة على شروط إعادة الإعمار، بعد التنسيق مع الجهات المختصة وموافقة هيئة الشراء.وأشار حمية إلى أن وزارة البيئة قد قدمت لائحة بمواقع مقالع وكسارات، استناداً إلى مسح أجراه الجيش اللبناني، لتحديد مواقع الردم واختيار الأنسب منها.وفي سياق متصل، أوضح حمية أنه تم تكليف لجنة الطوارئ الحكومية بتوسيع نطاق عملها لدعم اللاجئين، مؤكداً أن وزارة الطاقة ستقوم بإرسال كميات من المازوت إلى مراكز الإيواء لتلبية احتياجاتها.

من جانبه، قال وزير الاعلام زياد مكاري أنّه "يجب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة لاتفاق وقف النار وسيُعقد غداً اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في الموضوع".



ولفت إلى أنّ "المعطيات بشأن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية غير مشجّعة وهناك لجنتان تعملان على هذا الملف بشكل جدّي".

وتمنى "للشعب السوري كل التوفيق والخير لما يخدم المصلحة المشتركة بين لبنان وسوريا".

وعن الاستحقاق الرئاسي، قال اننا "نقدر تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ونأمل خيرا".





