ماذا قرر مجلس الوزراء بشأن قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية؟

خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، عُرض تقريران للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً وللجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا بموضوع المفقودين والمخفيين قسراً والمعتقلين في السجون.



وقد أخذ المجلس علماً بتقريري الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً ولجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا بموضوع المفقودين والمخفيين قسراً والمُعتقلين في السجون السورية، وطلب إليهما تكثيف إجتماعاتهما وإتصالاتهما لإنجاز المهمة المطلوبة منهما بالسرعة الممكنة.

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