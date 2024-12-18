حملة لدعم النازحين الجدد في البقاع

Advertisement

بالتوازي مع عمليات دفع التعويضات التي بدأها في مختلف المناطق اللبنانية، اضافة لدفع بدل ايواء، بدأ "حزب الله" حملة دعم ومساعدة كبيرة للنازحين السوريين الذين وصلوا الى مناطق البقاع بعد سقوط النظام في سوريا.وبحسب مصادر مطلعة فإن الجمعيات المعنية بدعم النازحين السوريين غائبة عن النازحين الجدد، الامر الذي دفع الحزب الى مساعدتهم خصوصا ان جزءا منهم من الطائفة الشيعية، اضافة الى مسيحيي القرى الحدودية مع لبنان.وتعتبر المصادر ان الحزب سيعمل بشكل مستمر على دعم هؤلاء ومساعدتهم ما داموا داخل الاراضي اللبنانية خصوصا اذا بقي الاهمال الذي يتعرضون له من قبل المنظمات الدولية.