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لبنان

حملة لدعم النازحين الجدد في البقاع

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-12-2024 | 01:30
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بالتوازي مع عمليات دفع التعويضات التي بدأها في مختلف المناطق اللبنانية، اضافة لدفع بدل ايواء، بدأ "حزب الله" حملة دعم ومساعدة كبيرة للنازحين السوريين الذين وصلوا الى مناطق البقاع بعد سقوط النظام في سوريا.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن الجمعيات المعنية بدعم النازحين السوريين غائبة عن النازحين الجدد، الامر الذي دفع الحزب الى مساعدتهم خصوصا ان جزءا منهم من الطائفة الشيعية، اضافة الى مسيحيي القرى الحدودية مع لبنان.
وتعتبر المصادر ان الحزب سيعمل بشكل مستمر على دعم هؤلاء ومساعدتهم ما داموا داخل الاراضي اللبنانية خصوصا اذا بقي الاهمال الذي يتعرضون له من قبل المنظمات الدولية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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