الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة - مرجعيون

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 18/12/2024، ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة - مرجعيون".