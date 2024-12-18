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لبنان

هذا الخبر برسم وزير الداخلية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2024 | 08:36
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استغرب المواطنون العالقون بزحمة السير على اوتوستراد الدورة - الضبية عدم وجود أيّ شرطي سير لتسهيل عملية التنقل.
 
وفي هذا الاطار لا بد من توجيه نداء إلى وزير الداخلية لكي يتدخل شخصيّاً لحلّ هذه المشكلة عبر ارسال دوريات من شرطة السير إلى المنطقة، التي تسجل فيها زحمة سير خانقة.
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ووفق ما تناهى من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن المواطنين عالقون في هذه المساحة الجغرافية منذ ساعات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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