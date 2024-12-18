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لبنان

بالفيديو... إسرائيل تزعم تدمير مقرّ قيادة لـ"حزب الله" في الجنوب

Lebanon 24
18-12-2024 | 10:22
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زعم جيش العدوّ الإسرائيليّ أنّه قام بتدمير مقرّ قيادة تابع لـ"حزب الله"، يقع تحت الأرض في جنوب لبنان.
 
 
ونشر العدوّ صورة لمعدات عسكريّة ادعى أنّه عثر عليها في المقرّ.
 
 
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