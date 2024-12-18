#عاجل تدمير مقرّ قيادة لحزب الله يقع تحت الأرض في جنوب لبنان



🔸خلال نشاط مقاتلي الهندسة في اللواء 188 تم رصد مسار نفق يمتد لعشرات الأمتار ويؤدي إلى مقر قيادة تابع لحزب الله، علماً بأنه كان قد استُخدم لغرض توجيه مخططات إرهابية وإطلاق قذائف صاروخية باتجاه قرى وبلدات الجليل الغربي… pic.twitter.com/ph1DRQpGd4