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لبنان

أنباء عن انتشار مسلح في بلدة عكّارية.. ما حقيقتها؟

Lebanon 24
18-12-2024 | 15:15
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّه لا صحة للأنباء التي ترددت عن حصول انتشار مُسلح في بلدة القموعة - عكار، شمال لبنان، مساء الأربعاء.
 
وذكرت المعلومات أنَّ المنطقة حالياً تشهد انتشاراً للجيش وذلك إثر الأنباء التي انتشرت بشأن الانتشار المسلح.
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وبالتوازي مع ذلك، تمكّنت دورية من قوى الأمن الداخلي من توقيف أشخاصٍ من التابعية السورية على طريق عام بلدة حرار - عكار.
 
ووفقاً للمصادر، فإنَّ عملية التوقيف جاءت خلال محاولة حافلة إدخال 17 شخصاً من التابعية السورية إلى لبنان بطريقة غير شرعية.
 
وذكرت المصادر أن سائق الحافلة تمكن من الفرار إلى جهةٍ مجهولة.
 
 
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