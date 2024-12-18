أنباء عن انتشار مسلح في بلدة عكّارية.. ما حقيقتها؟

كشفت معلومات "لبنان24" أنّه لا صحة للأنباء التي ترددت عن حصول انتشار مُسلح في بلدة القموعة - عكار، شمال لبنان، مساء الأربعاء.

وذكرت المعلومات أنَّ المنطقة حالياً تشهد انتشاراً للجيش وذلك إثر الأنباء التي انتشرت بشأن الانتشار المسلح.

Advertisement

وبالتوازي مع ذلك، تمكّنت دورية من قوى الأمن الداخلي من توقيف أشخاصٍ من التابعية السورية على طريق عام بلدة حرار - عكار.

ووفقاً للمصادر، فإنَّ عملية التوقيف جاءت خلال محاولة حافلة إدخال 17 شخصاً من التابعية السورية إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

وذكرت المصادر أن سائق الحافلة تمكن من الفرار إلى جهةٍ مجهولة.