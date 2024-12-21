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لبنان

في كفركلا.. الجيش الإسرائيلي يفجر المنازل!

Lebanon 24
21-12-2024 | 14:45
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أقدم الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، على تفجير عدد من المنازل في بلدة كفركلا - جنوب لبنان.
 
وأشارت المصادر الميدانية إلى أنَّ أصوات الانفجارات سُمعت في المناطق المحاذية لفكركلا.
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