في كفركلا.. الجيش الإسرائيلي يفجر المنازل!

أقدم الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، على تفجير عدد من المنازل في بلدة كفركلا - جنوب لبنان.

وأشارت المصادر الميدانية إلى أنَّ أصوات الانفجارات سُمعت في المناطق المحاذية لفكركلا.