Advertisement

لبنان

منخفض جوي مصحوب بثلوج يضرب لبنان.. كيف سيكون طقس الميلاد؟

Lebanon 24
22-12-2024 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1296037-638704624159577659.png
Doc-P-1296037-638704624159577659.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يؤثر منخفض جوّي متمركز غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى أمطار غزيرة أحيانا مع برق ورعد وثلوج على المرتفعات ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجياً مع عودة درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية، وفق ما اشارت مصلحة الارصاد الجوية .
Advertisement

والطقس المتوقع في لبنان اليوم غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر خلال النهار وتلامس ال 1800 متر ليلاً .

الإثنين: الطقس المتوقع غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع برق ورعد و احتمال تساقط حبات البرد و يتوقع ان تتشكل السيول على الطرقات ،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق وتكون الرياح ناشطة .

الثلاثاء: غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ،تبقى الرياح ناشطة و تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 وما فوق ، تنحسر الأمطار خلال النهارليستقر الطقس تدريجياً ويتحول الى غائم جزئيا فقليل الغيوم ليلاً مع تحذير من خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1700م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى .
 
الأربعاء: الطقس صاف الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد ويتحول الطقس ليلاً الى غائم بسحب مرتفعة .

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2024-12-22
06:22 | 2024-12-22
06:15 | 2024-12-22
06:12 | 2024-12-22
06:10 | 2024-12-22
06:02 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24