أبي رميا: لإرسال وفد رسمي إلى سوريا للبتّ بمصير المفقودين

كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة "اكس": "مرة جديدة، وبعد تصريح أحمد الشرع اليوم إثر لقائه الوفد الدرزي وإعلانه الاستعداد للتعاون بملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، أطالب الدولة اللبنانية، أي السلطة التنفيذية، بالإسراع بإرسال وفد رسمي لبناني إلى سوريا للبت نهائياً بمصير المفقودين ووقف المزايدات السياسية والشعبوية في هذا الملف الإنساني بامتياز".

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