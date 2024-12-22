في التبانة.. توقيف مطلوب بجريمة قتل

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أوقفت دورية من الجيش تؤازرها دورية من المخابرات المدعو “ع.ق.ا” خلال مداهمة في التبانة قرب الحديقة، للاشتباه بتورطه في جريمة قتل المغدور “م.ب” الذي تعرض لإطلاق نار فجر اليوم في الزاهرية وتم ضبط أسلحة وذخائر داخل منزله، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وأحيل الموقوف مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.