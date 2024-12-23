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لبنان

صدمها "توك توك"... وفاة سيّدة متأثرة بإصابتها

Lebanon 24
23-12-2024 | 07:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة السيّدة ب.ا من مواليد العام 1952، متأثرة بإصابتها، بعدما كان "توك توك" صدمها يوم السبت الماضي، في بلدة بشمزين في الكورة.
 
 
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بشمزين

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