صدمها "توك توك"... وفاة سيّدة متأثرة بإصابتها

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة السيّدة ب.ا من مواليد العام 1952، متأثرة بإصابتها، بعدما كان "توك توك" صدمها يوم السبت الماضي، في بلدة بشمزين في الكورة.

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