Advertisement

لبنان

وزير الاقتصاد بحث والسفير التركي في تعزيز التعاون

Lebanon 24
23-12-2024 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1296654-638705728117200996.png
Doc-P-1296654-638705728117200996.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، السفير التركي الجديد لدى لبنان السيد مرات لوتيم، في زيارة بروتوكولية، لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولا سيما منها على الصعيد الاقتصادي والتجاري.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2024-12-23
12:13 | 2024-12-23
12:07 | 2024-12-23
12:04 | 2024-12-23
11:58 | 2024-12-23
11:53 | 2024-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24