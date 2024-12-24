حملة متعددة الاتجاهات على "هذا المرشح"

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إستبعد مصدر نيابي حزبي معارض أي دور للسيد سمير عساف المرشح الرئاسي الذي يجول اليوم في لبنان على الكتل والمرجعيات السياسية والمدعوم من فرنسا، وذلك لعدة أسباب داخلية وخارجية.وقال المصدر: "هناك رغبة وارادة لدى النواب والكتل السياسية الحالية في المجلس النيابي بعدم إنتخاب أي شخص "يسقط بالمظلة" على الداخل اللبناني، ناهيك عن ان الدور الفرنسي في لبنان بات يتقاطع الى حد كبير مع الدور الاميركي، وبالتالي فهذا الدور ليس أساسياً في الضغط على القوى السياسية لتحديد الخيارات .واشار المصدر الى " أن المرحلة تحتاج حكما لخيار إقتصادي للنهوض بالبلد، ولكن الالمام بالسياسة الداخلية والإقليمية ضروري جداً في العهد الجديد .