Advertisement

لبنان

حملة متعددة الاتجاهات على "هذا المرشح"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-12-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1296856-638706256945096381.jpeg
Doc-P-1296856-638706256945096381.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستبعد مصدر نيابي حزبي معارض أي دور للسيد سمير عساف المرشح الرئاسي الذي يجول اليوم في لبنان على الكتل والمرجعيات السياسية والمدعوم من فرنسا، وذلك لعدة أسباب داخلية وخارجية.
وقال المصدر: "هناك رغبة وارادة لدى النواب والكتل السياسية الحالية في المجلس النيابي بعدم إنتخاب أي شخص "يسقط بالمظلة" على الداخل اللبناني، ناهيك عن ان الدور الفرنسي في لبنان بات يتقاطع الى حد كبير مع الدور الاميركي، وبالتالي فهذا الدور ليس أساسياً في الضغط على القوى السياسية لتحديد الخيارات . 
Advertisement
واشار المصدر الى " أن المرحلة تحتاج حكما لخيار إقتصادي للنهوض بالبلد، ولكن الالمام بالسياسة الداخلية والإقليمية ضروري جداً في العهد الجديد .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2024-12-24
07:13 | 2024-12-24
07:11 | 2024-12-24
07:00 | 2024-12-24
06:58 | 2024-12-24
06:50 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24