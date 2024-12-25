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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في قوسايا - زحلة

Lebanon 24
25-12-2024 | 07:35
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، اليوم، البيان الآتي: "بتاريخ 25 /12 /2024، ما بين الساعة 14.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة قوسايا – زحلة".
(الوكالة الوطنية)
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