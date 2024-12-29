حمية: جهّزنا كل ما يلزم لإبقاء الطرق الجبلية مفتوحة

يقوم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، بجولات تفقدية في مراكز جرف الثلوج، للاطلاع على الجهوزية التامة ولإبقاء الطرقات الجبلية مفتوحة.

استهل جولته من مركز جرف الثلوج في ضهر البيدر، حيث التقى العاملين، وقال: "كوزارة اشغال عامة ونقل علينا أن نبقي كل الطرقات الجبلية مفتوحة أمام المواطنين في السلسلتين الشرقية والغربية، وخصوصا في هذه المنطقة التي نوليها الكثير من الاهتمام لإبقاء طرقاتها سالكة باعتبارها شريانا حيويا".

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وأكد ان "الوزارة ستبقى على تواصل مستمر مع مراكز جرف الثلوج، ونحن كدولة جهزنا كل الأمور اللازمة ولا يسعني إلا أن أشكركم جميعا كمراكز ومياومين وعمال يشكلون الجنود المجهولين الموجودين على الطرقات، وخصوصاً الأوتوسترادات على مثال ضهر البيدر وغيرها يفتحون الطرقات وينقذون المواطنين العالقين، وهنا نطلب من المواطنين أن يتقيدوا بإرشادات قوى الأمن الداخلي خلال العواصف من اجل السلامة العامة".

وختم مؤكدا وجود الوزارة الى جانبهم، طالبا منهم "التنسيق معا من اجل تلبية احتياجاتهم، ومن اجل تأدية مهامنا في فتح الطرقات والسلامة المرورية".