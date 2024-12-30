أزعور بعد لقائه البطريرك الراعي: ما بحكي سياسة ببكركي

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي صباح اليوم في بكركي الوزير السابق جهاد ازعور، وكانت مناسبة للتهنئة بالاعياد.

أزعور قال لدى مغادرته الصرح البطريركي: "زيارة معايدة وانا ما بحكي سياسة ببكركي".