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لبنان

أزعور بعد لقائه البطريرك الراعي: ما بحكي سياسة ببكركي

Lebanon 24
30-12-2024 | 04:03
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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي صباح اليوم في بكركي الوزير السابق جهاد ازعور، وكانت مناسبة للتهنئة بالاعياد.
أزعور قال لدى مغادرته الصرح البطريركي: "زيارة معايدة وانا ما بحكي سياسة ببكركي".
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