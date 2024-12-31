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لبنان
في طرابلس.. تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض
Lebanon 24
31-12-2024
|
04:47
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حلّق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض فوق أجواء مدينة طرابلس، حيث سُمع صوت الطائرات بوضوح، ما تسبب بحالة من الخوف والقلق بين المواطنين بسبب قوة الصوت وقربه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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