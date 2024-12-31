في طرابلس.. تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض

حلّق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض فوق أجواء مدينة طرابلس، حيث سُمع صوت الطائرات بوضوح، ما تسبب بحالة من الخوف والقلق بين المواطنين بسبب قوة الصوت وقربه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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