بقعوني: نطالب هذه السنة من القضاء أن يكشف حقيقة انفجار المرفأ

ترأس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني قداس العيد في كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم بيروت، لمناسبة عيد رأس السنة وختانة الرب يسوع.



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والقى المطران بقعوني بعد الانجيل المقدس، كلمة تمنى فيها أن "تكون سنة2025 سنة خير وبركة وأفضل من السابقة، وتذكرنا الكنيسة كيف يجب أن تكون المقاربة الحقيقية لهذه السنة ولكل سنة".



وأشار إلى ان "البابا فرنسيس افتتح هذه السنة سنة اليوبيل تحت عنوان: الرجاء لا يخيب"، ودعانا فيها أن نتوب ونغفر ونتطلع نحو المستقبل، وأن نلتزم بالفقراء كما دعا الدول إلى إيقاف الحروب والانفاق الهائل عليها، والى تحويل هذا الإنفاق إلى المجتمعات الفقيرة. والقى المطران بقعوني بعد الانجيل المقدس، كلمة تمنى فيها أن "تكون سنة2025 سنة خير وبركة وأفضل من السابقة، وتذكرنا الكنيسة كيف يجب أن تكون المقاربة الحقيقية لهذه السنة ولكل سنة".وأشار إلى ان "البابا فرنسيس افتتح هذه السنة سنة اليوبيل تحت عنوان: الرجاء لا يخيب"، ودعانا فيها أن نتوب ونغفر ونتطلع نحو المستقبل، وأن نلتزم بالفقراء كما دعا الدول إلى إيقاف الحروب والانفاق الهائل عليها، والى تحويل هذا الإنفاق إلى المجتمعات الفقيرة.

أضاف بقعوني: هذا ما يدعونا في لبنان إلى أن نناضل بحسب فكر المسيح ليس سعيا إلى سلطة ومصالح بل سعيا إلى الخير العام".



وتابع: "نطالب هذه السنة من القضاء أن يستأنف التحقيق وأن يكشف الحقيقة في ما يتعلق بانفجار المرفأ، وأن نلتزم اكثر فأكثر بالمساعدة، وأن نجاهد ونزرع السلام والمحبة الأخوة والعيش المشترك كل من موقعه، فهكذا يجب ان يفعل المطران والكاهن وكذلك أيضا المؤتمنين على إدارة شؤون البلد الذين عليهم أن يسعوا للعناية بالمواطنين وبهؤلاء الفقراء والمهمشين والمواطنين".



وأكد بقعوني: "وعليهم أن يسعوا على الصعيد السياسي إلى ان تنتظم الدولة، علينا أن نلتزم بالعمل يوميا من أجل قيام الدولة، على النائب أن ينتخب رئيسا للجمهورية في 9 كانون الثاني، وعلى المسؤول في القضاء أن يستأنف عمل القضاء كما يجب كذلك على رجال الأمن والاقتصاد العمل على قيام الدولة، ولا يجب أن نقبل بأن يمتلك اي حزب او منظمة سلاحا وأن يقيم دويلة ضمن الدولة نحن لا نقبل بذلك. على السلطة القانونية والأمنية والسياسية أن تكون في يد الدولة وفي يد رجالات من الدولة تم اختيارهم والتصويت لهم وتعيينهم بحسب الأصول القانونية".



وختم: "يجب أن نبني وطنا على كل المستويات والا نصمت او نساوم او نخاف".



