13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
9
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بقعوني: نطالب هذه السنة من القضاء أن يكشف حقيقة انفجار المرفأ
Lebanon 24
01-01-2025
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني قداس العيد في كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم بيروت، لمناسبة عيد رأس السنة وختانة الرب يسوع.
Advertisement
والقى المطران بقعوني بعد الانجيل المقدس، كلمة تمنى فيها أن "تكون سنة2025 سنة خير وبركة وأفضل من السابقة، وتذكرنا الكنيسة كيف يجب أن تكون المقاربة الحقيقية لهذه السنة ولكل سنة".
وأشار إلى ان "البابا فرنسيس افتتح هذه السنة سنة اليوبيل تحت عنوان: الرجاء لا يخيب"، ودعانا فيها أن نتوب ونغفر ونتطلع نحو المستقبل، وأن نلتزم بالفقراء كما دعا الدول إلى إيقاف الحروب والانفاق الهائل عليها، والى تحويل هذا الإنفاق إلى المجتمعات الفقيرة.
أضاف بقعوني: هذا ما يدعونا في لبنان إلى أن نناضل بحسب فكر المسيح ليس سعيا إلى سلطة ومصالح بل سعيا إلى الخير العام".
وتابع: "نطالب هذه السنة من القضاء أن يستأنف التحقيق وأن يكشف الحقيقة في ما يتعلق بانفجار المرفأ، وأن نلتزم اكثر فأكثر بالمساعدة، وأن نجاهد ونزرع السلام والمحبة الأخوة والعيش المشترك كل من موقعه، فهكذا يجب ان يفعل المطران والكاهن وكذلك أيضا المؤتمنين على إدارة شؤون البلد الذين عليهم أن يسعوا للعناية بالمواطنين وبهؤلاء الفقراء والمهمشين والمواطنين".
وأكد بقعوني: "وعليهم أن يسعوا على الصعيد السياسي إلى ان تنتظم الدولة، علينا أن نلتزم بالعمل يوميا من أجل قيام الدولة، على النائب أن ينتخب رئيسا للجمهورية في 9 كانون الثاني، وعلى المسؤول في القضاء أن يستأنف عمل القضاء كما يجب كذلك على رجال الأمن والاقتصاد العمل على قيام الدولة، ولا يجب أن نقبل بأن يمتلك اي حزب او منظمة سلاحا وأن يقيم دويلة ضمن الدولة نحن لا نقبل بذلك. على السلطة القانونية والأمنية والسياسية أن تكون في يد الدولة وفي يد رجالات من الدولة تم اختيارهم والتصويت لهم وتعيينهم بحسب الأصول القانونية".
وختم: "يجب أن نبني وطنا على كل المستويات والا نصمت او نساوم او نخاف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توقعات مُفاجئة عن "حزب الله" في الـ2025.. إقرأوا ما قيل عنه!
Lebanon 24
توقعات مُفاجئة عن "حزب الله" في الـ2025.. إقرأوا ما قيل عنه!
02:53 | 2025-01-01
01/01/2025 02:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما حصل في الضاحية ليلة رأس السنة
Lebanon 24
إليكم ما حصل في الضاحية ليلة رأس السنة
04:02 | 2025-01-01
01/01/2025 04:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة داخل "التيار" بعد تصريحات عون
Lebanon 24
أزمة داخل "التيار" بعد تصريحات عون
05:15 | 2025-01-01
01/01/2025 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل في سماء بيروت صباحاً؟ إليكم الخبر
Lebanon 24
ماذا حصل في سماء بيروت صباحاً؟ إليكم الخبر
03:43 | 2025-01-01
01/01/2025 03:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الـ20 دولاراً في لبنان.. ماذا اكتشف مواطنون؟
Lebanon 24
عن الـ20 دولاراً في لبنان.. ماذا اكتشف مواطنون؟
15:49 | 2025-01-01
01/01/2025 03:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:57 | 2025-01-01
في سماء مناطق لبنانية.. تحليقٌ كثيف لطائرات إسرائيليّة
16:51 | 2025-01-01
"الدمار في كل مكان".. ماذا فعلت إسرائيل داخل بلدة شمع اللبنانية؟
16:37 | 2025-01-01
بسبب "حزب الله".. ماذا قررت إسرائيل "دفاعياً"؟
15:59 | 2025-01-01
مفاجأة.. هذا ما يبحث عنه اللبنانيون عبر "غوغل"
15:49 | 2025-01-01
عن الـ20 دولاراً في لبنان.. ماذا اكتشف مواطنون؟
15:25 | 2025-01-01
من منطقة سيطر عليها "حزب الله".. هذا ما قيلَ عن "بشار"!
فيديو
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
02/01/2025 01:18:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
02/01/2025 01:18:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
02/01/2025 01:18:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24