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لبنان

21 بندا على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل

Lebanon 24
02-01-2025 | 11:37
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وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء مؤلف من 21 بنداً على الوزراء تمهيدا للدعوة الى الجلسة المقبلة.

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