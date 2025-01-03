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لبنان
عن تفتيش الطائرة الإيرانيّة... هذا ما أعلنه وزير الداخليّة
Lebanon 24
03-01-2025
|
07:48
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قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إنّ "ما تقوم به الوزارة وجهاز أمن المطار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين"، وأضاف أنّ "القرار اتُّخذ بتفتيش كل الدبلوماسيين".
وأشار مولوي لـ"الجديد" إلى أنّ "تفتيش الطائرة الإيرانية هو بمثابة إجراء روتيني"، وقال: "نحن نطبّق القانون ونحمي المطار وكل لبنان لأنه لا يحتمل أيّ إعتداء جديد".
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وتابع: "فتشنا الطائرة الايرانية التي وصلت صباح اليوم أيضاً ولم يحدث أي إشكال ولم يعترض أحد، ونحن فقط نُريد حماية لبنان".
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