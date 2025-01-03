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لبنان

إنتشال جثامين 3 شهداء في الخيام

Lebanon 24
03-01-2025 | 10:22
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تمكّنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالوكالة العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش، من انتشال جثمانيّ شهيدين من تحت الأنقاض في الحيّ الشرقي للخيام، وجثمان شهيد آخر في حيّ الساحة في البلدة.
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وقد تم نقل الجثامين إلى مستشفى مرجعيون الحكوميّ.

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