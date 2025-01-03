إنتشال جثامين 3 شهداء في الخيام

تمكّنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالوكالة العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش، من انتشال جثمانيّ شهيدين من تحت الأنقاض في الحيّ الشرقي للخيام، وجثمان شهيد آخر في حيّ الساحة في البلدة.

Advertisement

وقد تم نقل الجثامين إلى مستشفى مرجعيون الحكوميّ.



