الطيران الاستطلاعي يحلق في أجواء الزهراني وصور

حلق الطيران المسير منذ ساعات الصباح الأولى على علو متوسط شمال نهر الليطاني في أجواء منطقة الزهراني، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.

كما حلق الطيران الاستطلاعي بشكل متواصل على علو منخفض في اجواء مدينة صور ومحيطها.