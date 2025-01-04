Advertisement

لبنان

الطيران الاستطلاعي يحلق في أجواء الزهراني وصور

Lebanon 24
04-01-2025 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1301124-638715850953774921.jpeg
Doc-P-1301124-638715850953774921.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حلق الطيران المسير منذ ساعات الصباح الأولى على علو متوسط شمال نهر الليطاني في أجواء منطقة الزهراني، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.
كما حلق الطيران الاستطلاعي بشكل متواصل على علو منخفض في اجواء مدينة صور ومحيطها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء القطاع الغربي وعلى علو متوسط فوق قرى قضاء صور (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
04/01/2025 12:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتراض صواريخ وتوقف في حركة الطيران.. هذا ما تشهده الأجواء الإسرائيلية
lebanon 24
04/01/2025 12:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
العدو يفجر عددا من المنازل في بلدة الناقورة... والطيران الاستطلاعي يحلّق في الاجواء
lebanon 24
04/01/2025 12:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24
على علو منخفض.. الطيران الاستطلاعي يحلق فوق الجنوب
lebanon 24
04/01/2025 12:52:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الطيران

الاستطلاعي

أجواء

الزهراني

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2025-01-04
05:39 | 2025-01-04
05:16 | 2025-01-04
05:11 | 2025-01-04
05:02 | 2025-01-04
05:00 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24