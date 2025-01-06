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لبنان

بينهم عسكري.. إسرائيل تعتقل لبنانيين وسوريين في الجنوب

Lebanon 24
06-01-2025 | 07:06
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال مجموعة من المزارعين والرعيان اللبنانيين والسوريين، بينهم فتاة، أثناء عملهم في سهل المجيدية جنوب لبنان.

وأوضحت المصادر أن من بين المعتقلين عسكري من الجيش.
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وتم اقتياد المعتقلين إلى داخل الأراضي المحتلة.
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