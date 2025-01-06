الجيش واليونيفيل ينفذان دورية مشتركة في وادي السلوقي

نفّذت دورية مشتركة بين الجيش وقوات اليونيفيل جولة ميدانية في منطقة وادي السلوقي، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستقرار ومراقبة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب اللبناني.

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