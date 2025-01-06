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لبنان

الجيش واليونيفيل ينفذان دورية مشتركة في وادي السلوقي

Lebanon 24
06-01-2025 | 10:12
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نفّذت دورية مشتركة بين الجيش وقوات اليونيفيل جولة ميدانية في منطقة وادي السلوقي، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستقرار ومراقبة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب اللبناني.
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