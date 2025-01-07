Advertisement

لبنان

الوزير الحلبي أصدر تعميم المناهج المعتمدة للعام الدراسي الحالي

Lebanon 24
07-01-2025 | 09:25
A-
A+
Doc-P-1302570-638718641371955066.png
Doc-P-1302570-638718641371955066.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي التعميم رقم 1/م/2025  المتعلق بتحديد المنهاج المكيف للعام الدّراسيّ 2024/2025
وتوزيع الكفايات والأهداف والمواضيع للموادّ التّعليميّة كافة في مختلف الصّفوف . وجاء فيه :
Advertisement
"في ضوء الظّروف الاستثنائيّة الّتي تمرّ بها البلاد والّتي استوجبت إجراءات استثنائيّة تتعلّق بالمناهج،
وحيث أنّ الضّرورة تقتضي العودة إلى مناهج الموادّ التّعليميّة الموّزعة على 18 أسبوعًا، آخذين بعين الاعتبار الفاقد التّعليميّ في مستوى المعارف وامتلاك الكفايات الّتي يحتاجها التّلامذة لمتابعة دراستهم الجامعيّة،
ولمّا كان المركز التّربوي للبحوث والإنماء بالتّعاون مع المديريّة العامّة للتّربية وبالتّشاور مع الجهات التّربويّة المعنية كافّة، في القطاعين العامّ والخاصّ، قد أعدّوا المنهج المقترح اعتماده للعام الدّراسيّ 2024/2025، الّذي يتضمّن توزيع الكفايات والأهداف والمواضيع للموادّ التّعليميّة  كافة على 18 أسبوعًا في مختلف الصّفوف،  لذلك، يُطلب إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثّانويات الرّسميّة التزام المنهج الّذي وضعه المركز التّربويّ للبحوث والإنماء للعام الدّراسيّ 2024/2025، والاطلاع على محتواه عبر الموقع الإلكترونيّ www.crdp.org//". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2025-01-07
12:09 | 2025-01-07
12:08 | 2025-01-07
12:04 | 2025-01-07
12:00 | 2025-01-07
11:54 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24